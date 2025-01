Originalversjonene av Tintin og Skipper'n er nå offentlig eiendom

HQ

Den første januar i fjor markerte en historisk dag for offentlig eiendom, da Mikke Mus endelig ble en del av det. Disney har fortsatt et jerngrep over musen, men det ble litt løsere, da versjonen av Mikke som dukket opp i tegnefilmen Steamboat Willie, ble gjort offentlig tilgjengelig.

Nå har to andre ikoniske figurer fått selskap av Mikke, nemlig Tintin og Popeye, som begge har blitt en del av det offentlige området fra og med starten av dette året. Hva betyr dette? Vel, i vårt område, sannsynligvis noen B-klasse skrekkfilmer der Tintin av en eller annen grunn er ond.

Det er verdt å merke seg at det bare er originalversjonene av figurene som nå er offentlig domene, så du kan ikke bruke den spinatspisende Popeye i din nyeste kreasjon. Det er mange andre ting som nå også har gått inn i offentlig eiendom, inkludert Singin' in the Rain, Walt Disneys fem første Silly Symphonies og mye mer. Sjekk ut alt sammen her.