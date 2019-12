Ori-utvikleren Moon Studios jobber på et actionrollespill

Den østerrikske utvikleren Moon Studios ble fort godt kjent etter deres vidunderlige eventyr Ori and the Blind Forest, samt for den kommende oppfølgeren Ori and the Will of the Wisps. Sistnevnte slippes til PC og Xbox One den 11. mars, men det er ikke det eneste prosjektet de har på gang.

Takket være stillingsutlysninger på Gamasutra, vet vi nå at de leter etter senior designers som skal hjelpe Moon Studios med å "revolutionise the ARPG genre" og "innovate and go far beyond what the genre has offered players thus far". ARPG står altså for Action Role-Playing Game, og det ser ut til at de pusler med noe sånt, men det er ikke kjent til hvilke(t) format.

Sjekk ut annonsen selv via denne lenken/a>.

Takk, <a href="https://www.eurogamer.net/articles/2019-12-22-ori-and-the-blind-forest-devs-are-making-an-action-rpg" target="_blank">Eurogamer