Orlando Bloom blir bokser i ny thriller

Ringenes Herre- og Pirates of the Caribbean-stjernen Orlando Bloom vil kjempe en psykologisk og fysisk kamp i en kommende thriller kalt The Cut. Ifølge Deadline skal skuespilleren både lede og produsere filmen som er regissert av Sean Ellis.

Historien følger en bokseveteran som gjør comeback, men blir tvunget inn i et slags vekttapsprogram med en hensynsløs trener, noe som snart fører til at han mister kontrollen over seg selv. Det er ingen premieredato ennå, men innspillingen skal starte i sommer.

