Orlando Bloom ønsker å komme tilbake som Will Turner i Pirates of the Caribbean

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl feirer 20-årsjubileum i år, noe som betyr at det var to tiår siden vi først ble introdusert for Jack Sparrow, Elizabeth Swann og Will Turner. Fremtiden til franchisen er uklar etter den siste uroen rundt Johnny Depp, men det har vært offisielt snakk om en spin-off.

En person som ville elske å returnere til Pirates of the Caribbean hvis flere deler ble laget er Orlando Bloom, som spilte Will Turner. I et intervju med Parade forklarer han:

"Å, jøss, du vet, jeg fikk gå tilbake og spille Legolas i Hobbiten, som var 10 år senere. Jeg tenkte: «Dette er veldig gøy!» Fordi han er et så flott rom å være i, og jeg tror Will - jeg mener, Will er så flott. Jeg ville ikke ha noe imot å se hvordan Will så ut i dag på noen måter, fordi han var så alvorlig fyr, men etter å ha rumlet rundt bunnen av havet så lenge han ville ha gjort på dette tidspunktet, ville det være interessant å se hvordan han overflater og hvordan han er.

Hva synes du om dette? Skulle det være flere Pirates of the Caribbean, og hvis det er en annen, håper du Will Turner kommer tilbake også?