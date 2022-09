HQ

The Hollywood Reporter har virkelig gasset på med nytt om Gran Turismo-filmen denne uken. Først avslørte de at David Harbour har en av hovedrollene før de på torsdag fortalte at Archie Madekwe blir Jann Mardenborough. Nå har altså treenighet blitt komplett.

THR avslutter nyhetsuken med å røpe at Orlando Bloom også blir med i Gran Turismo, og at The Lord of the Rings- og Pirates of the Caribbean-stjernen skal spille en ivrig markedsføringssjef.