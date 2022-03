Oscar Isaac: Metal Gear-filmen er ikke engang i pre-produksjonsfasen ennå

HQ

Som du kanskje husker ble det bekreftet for to år siden at Oscar Isaac (mest kjent fra den nyeste Star Wars-trilogien) skal spille Solid Snake i den kommende Metal Gear-filmen. Og ettersom to år har gått er det lett å tro at produksjonen kan være klar ganske snart og at en trailer kan komme når som helst.

Men det er det tydeligvis ingen grunn til å forvente. Da Isaac snakket med Hobby Consolas om den kommende Moon Knight-serien fikk han også spørsmål om Metal Gear-filmen, og sa:

"Vi er ikke engang i pre-produksjonsfasen ennå. Vi ser på hvordan historien er, hvordan den kommer til å utvikle seg. Vi får se hva vi kommer frem til".

Kort sagt er det bare å smøre seg med masse tålmodighet.