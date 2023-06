Oscar-utdelingen kan endelig få en stunt-kategori

HQ

Chad Stahelski, regissør av John Wick-filmene og den kommende Ghost of Tsushima-filmatiseringen, sier at han tror det kan komme en stuntkategori på Oscar-utdelingen ganske snart.

I en samtale med Comic Book Movie snakker Stahelski om John Wick: Chapter 4 da han ble spurt om hvordan actionfilmene har hevet nivået de siste årene, og om han mente at det var verdig en stuntkategori på Oscar-utdelingen. Han svarte følgende:

"Det er en vandrehistorie om hvorfor det ikke finnes en kategori eller noe sånt. Sannheten er, ut fra de undersøkelsene jeg har gjort, at samtalen ikke har funnet sted. Ingen fra akademiet har satt seg ned ved et stort bord sammen med en gruppe fra stuntverdenen og funnet ut av det. Jeg mener, vi snakker ikke bare om et amerikansk stuntteam. Vi snakker om et globalt nettverk av stuntfolk og internasjonale filmer fra hele verden. Det er mange mennesker. Jeg vet ikke om du eller noen andre er kjent med hvor stort akademiet egentlig er, men det er hundrevis av medlemmer. Det er mange mekanismer som skal til for å få disse tingene gjort, og jeg tror aldri noen har satt seg ned ved bordet og funnet ut av det.

Så de siste par månedene har vi møtt medlemmer av akademiet og faktisk hatt disse samtalene, og for å være ærlig har det bare vært utrolig positivt og lærerikt. Jeg tror at vi for første gang har gjort reelle fremskritt for å få dette til å skje. Jeg tror det er noe som kan skje så snart som ved neste Oscar-utdeling, eller i hvert fall senest i løpet av de neste tre-fire årene. Jeg tror det er mange deler som fungerer, men det er også, når du sier det, et spørsmål igjen: "Ok, så jeg er akademiet, du har kommet til meg og sagt at vi bør ha stunts i Oscar-utdelingen, og jeg sier at jeg er enig med deg. Flott. Hvordan gjør vi det? Hvordan velger vi ut det beste stuntet? Hvem gir vi den til? Fort, hva er svarene deres?"

Det virker altså som om det er et reelt håp for en stunt-kategori eller to på Oscar-utdelingen snart, noe som ville vært meget fortjent i min bok med tanke på hvor viktig og imponerende disse har vært i flerfoldige år allerede. Særlig siden vi her snakker om mennesker som setter både liv og helse på spill.

