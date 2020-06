Oscar-utdelingen utsettes til april

Du ser på Annonser

Pandemien har vært interessant av flere grunner. Blant annet virker det som om den vil kunne gjøre Sonic the Hedgehog til en av de klart mest sette filmene i år, og med utsettelsen av de fleste filmer begynte jo sannsynligheten for å vinne priser å øke også. Dessverre ble sjansene plutselig litt mindre.

Nå kan nemlig The Academy bekrefte at årets Academy Awards, bedre kjent som Oscar-utdelingen, har blitt utsatt til den 25. april amerikansk tid for å gjøre slik at flere filmer kan bli lansert og nominert. Dermed kan alle filmer som slippes før den 28. februar nomineres, mens de nominerte offentliggjøres den 15. mars. Dette betyr nok også at flere av de store selskapene fikk snevret inn lanseringsvinduene sine.