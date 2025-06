Østerrikes GP: tider og kanaler for å se Formel 1 live denne helgen

HQ

Denne helgen har den etterlengtede F1-filmen premiere på kino. Med Brad Pitt i hovedrollen og filmet i ekte Grand Prix gjennom 2023- og 2024-sesongen, har den fått strålende anmeldelser, inkludert her på Gamereactor. Og den slippes tilfeldigvis samtidig som F1-sesongen 2025 fortsetter.

Formel 1 vender tilbake til Europa denne uken, noe som er gode nyheter for fans på det gamle kontinentet når det gjelder tider. Du trenger ikke lenger å bli sent for å se løpet, ettersom Østerrikes GP vil være til vanlig tid i Europa. Og denne helgen er det ikke noe sprintløp på Red Bull Ring i Spielberg.

Legg godt merke til tidene for Østerrikes GP denne helgen :

Tider for Østerrikes Grand Prix



FP1: Fredag 27. juni kl. 12:30 BST, 13:30 CEST



FP2: Fredag 27. juni kl. 16:00 BST, 17:00 CEST



FP3: Lørdag 28. juni kl. 11:30 BST, 12:30 CEST



Kvalifisering: Lørdag 28. juni kl. 15:00 BST, 16:00 CEST



Løpet: Søndag 29. juni kl. 14:00 BST, 15:00 CEST



Hvor du kan se Østerrikes GP direkte

Formel 1 er vanligvis begrenset til betalingskanaler i de fleste land. Her er en liste over offisielle kringkastere av Østerrikes Grand Prix og resten av Formel 1-sesongen i utvalgte land i Europa: