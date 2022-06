Our Flag Means Death får ny sesong på HBO Max

HQ

Til tross for generelt meget gode tilbakemeldinger har HBO vært overraskende tause om fremtiden til Our Flag Means Death med tanke på hvordan serien uten tvil la opp til mer i siste episode. Det kan virke som om dette bare var for å time en annonsering ganske godt.

HBO kunngjør at Our Flag Means Death får en ny sesong, noe som det aner meg gjøres i starten av Pride-måneden for å markere noe av det som tas opp i den populære serien. Uheldigvis ønsker de ikke å si mer enn det enda, men nå er det i alle fall klart at vi får flere pirateventyr med Rhys Darby, Taika Waititi og kompani.