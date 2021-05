Out of Space: Couch Edition er nå tilgjengelig på PlayStation 5 og Xbox Series

Du ser på Annonser

Strategisamarbeidsspillet Out of Space har nettopp blitt sluppet til PS5 og Xbox Series. Vi har ikke fått så mange detaljer om spesifikke oppgraderinger, men kan se for oss at det inkluderer de vanlige som raskere lastetider og litt bedre grafikk. For de som allerede eier spillet på PS4 eller Xbox One er det gratis å oppgradere.

Out of Space ble originalt sluppet til PC og Mac i februar, og ble senere sluppet til Switch, PS4 og Xbox One i november. Spillet blander samarbeid og strategi, og det gjelder å jobbe sammen med partnerne dine for å bekjempe angripende aliens.