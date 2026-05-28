Out of Words har blitt forsinket til tidlig 2027

Selv om du kanskje håper å se mer fra Wiredfly og Kong Orange's Out of Words på en av de mange forskjellige utstillingene som skjer i løpet av de neste par ukene, bør det bemerkes at enhver opptreden ikke vil samsvare med en lanseringsdato som blir delt med sikte på senere i 2026.

Vi sier dette fordi de danske skaperne i et innlegg på sosiale medier har opplyst at Out of Words blir forsinket og nå vil komme senere enn forventet og en gang tidlig i 2027.

"Vi lager Out of Words for hånd, og passer på å skildre hver eneste unike detalj med lidenskap og engasjement.

"Spillet trenger litt mer tid til å støpe seg i form og vil komme tidlig i 2027."

Utvikleren fortsetter med å love at det "vil ha mer å dele snart", så kanskje en slags opptreden i ukene fremover er på kortene.

