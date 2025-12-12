Out of Worlds får en ny titt på The Game Awards

HQ

Da det først ble avslørt, tiltrakk Out of Words seg oppmerksomhet fra både co-op-fans og stop-motion-entusiaster, og kombinerer begge deler i et sjarmerende eventyr som skal slippes en gang i 2026. På kveldens The Game Awards fikk vi en ny titt på spillet, og fikk se litt mer av historien og en karakter som gir navn til våre munnløse hovedpersoner.

Ellers består traileren stort sett av noen flere glimt av det puslespillbaserte gameplayet fra Out of Words. Hver eneste bit av miljøet ser ut til å ha stop-motion-effekter eller være helt virkelige objekter som er overført til spillet på samme måte som Harold Halibut eller The Midnight Walk.