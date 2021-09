Outcast får oppfølger etter over 20 år

HQ

Da THQ Nordic annonserte at selskapet ville ha en nyhetsfylt sending bygget det opp forventningene ved å si at ett av spillene ville være en oppfølger til en over ti år gammel franchise. Dette ga meg et lite håp om at vi endelig ville få se det nye Timesplitters-spillet, men dessverre var det noe annet.

Det er nemlig Outcast 2: A New Beginning, oppfølgeren til Outcast fra 1999, THQ Nordic hintet til. Vi skal atter en gang spille som Cutter Slade på planeten Adelpha, men akkurat som i virkeligheten har det gått over tjue år siden forrige gang han var der. Denne gangen er det noen onde selskaper som herjer, så Slade skal frigjøre slaver og drepe slemminger. Ikke akkurat ekstremt annerledes enn originalen, og denne filosofien gjelder gameplayet også. Atter en gang lover utviklerne i Appeal at vi skal få utforske planeten akkurat som vi vil i tredjeperson mens historien stadig endrer seg og går videre basert på hva vi gjør, så vi får se om studioet klarer å leve opp til hvordan standarden for såkalte open world-spill har hevet seg ufattelig mye de siste tiårene.

