Outer Banks har blitt fornyet for en femte og siste sesong

Netflix har bestemt at etter ankomsten av sesong 4 av Outer Banks, eller rettere sagt delvis ankomst ettersom andre halvdel av sesongen debuterer 7. november og inkluderer sin første spillefilmepisode noensinne, vil vi få en siste sesong av tenåringsdramaserien.

Som bekreftet i et blogginnlegg fra Netflix Tudum, nevnes det at serien har fått grønt lys for en femte og siste sesong, og at det for tiden jobbes med å forberede og skrive manus, som vil fortsette hendelsene i sesong 4s jakt på den unnvikende Blue Crown.

Når det gjelder seriens avslutning, har skaperne Josh Pate, Jonas Pate og Shannon Burke publisert et brev der de uttaler:

"Med litt vemod, men også spenning, legger vi sesong fire bak oss, og vender oss mot sesong fem, der vi håper å bringe våre elskede Pogues hjem på den måten vi forestilte oss og planla for mange år siden. Sesong fem blir vår siste sesong, og vi tror det blir vår beste hittil. Vi håper dere blir med oss på en siste padletur ut til bølgebryteren."

Det er ikke sagt noe om når Outer Banks: Sesong 5 kan komme, men hvis manusarbeidet fortsatt er i gang, kan det bli 2026 før vi vender tilbake til Outer Banks i Carolina.