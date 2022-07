HQ

Litt over tre år har gått siden Outer Wilds ble en het årets spill-kandidat for mange, men utviklerne har ikke ligget på latsiden etter Echoes of the Eye-utvidelsen heller.

I kveldens Annapurna Interactive-stream avslørte Mobius Digital at Outer Wilds lanseres på PlayStation 5 og Xbox Series med visuelle oppgraderinger og 60 bilder i sekundet den 15. september. De som allerede eier spillet på de eldre konsollene vil få denne oppgraderingen gratis.