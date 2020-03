Mobius Digital fikk en del tyn for å kun slippe PC-utgaven av Outer Wilds på Epic Games Store i fjor etter Fig-kampanjen. At spillet viste seg å være knallbra gjorde ikke "sviket" bedre, men nå er ventetiden snart over for de som foretrekker Valve sin plattform.

Utviklerne kan avsløre at Outer Wilds kommer til Steam den 18. juni. Dermed må vi vente litt lenger enn det året med eksklusivitet de fleste spill bare, selv om det bare er et par uker.