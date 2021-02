Outer Wilds inntar Nitendo Switch i sommer

Du ser på Annonser

En av 2019s største indie-overraskelser var Mobius Digitals fantastiske Outer Wilds. Under onsdagens Nintendo Direct ble det annonsert at Outer Wilds inntar Switch denne sommeren.

Spilleren i Outer Wilds skal utforske et solsystem som er fanget i en 22 minutters tidlsoop, og tiden resetter hver gang solen sprenger i en supernova. Det er opp til spilleren å løse solsystemets mysterier og finne ut av hvorfor solsystemet er stuck i en tidsloop, samt hva historien er bak den mystiske utdødde alienrasen Nomai.

Det er alltid fantastisk å se slike mindre indietitler få ros, og blir utgitt på flere forskjellige plattformer. Spillet er for øyeblikket tilgjengelig på PS4, Xbox One og PC, men jeg er sikker på at Outer Wilds kommer til å få et godt publikum på Nintendo Switch når det kommer en gang i sommer.