Outer Wilds-skaper tror Xbox Game Pass vil åpne for nye typer spill

For ente gang må jeg få lov til å si at Xbox Game Pass er det beste tilbudet i spillindustrien, men dette gjelder ikke bare økonomisk. Det vil kunne hjelpe oss på andre områder også.

Dette er Mobius Digital, utviklerne av Outer Wilds, enige i, for i et intervju med GamesIndustry.biz sier studioets "co-creative lead", Loan Verneau, følgende:

"Vi er på Game Pass for Xbox, og det har vært veldig fantastisk fordi jeg tror det har bragt mange spillere til spillet som ikke ville visst om det ellers. Derfor tror jeg det har vært et stort skifte. På samme måte som det forandret TV- og film-verdenene vil abonnement-tjenester også påvirke spillindustrien ganske mye. Vi har begynt å se det, og starter å se at det kanskje åpner markedet for merkeligere ting og flere originale ting som ville vært mer risikabelt før."

Verneau tror altså at tilgang til slike store spillsamlinger vil kunne åpne dørene for nye ideer og konsepter. En av grunnene til dette er selvsagt at folk er mer villige til å prøve noe nytt når de allerede har det i samlingen, noe som igjen vil gjøre at utgivere ofte tør å ta sjanser.

Hva tror du om dette?