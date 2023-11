Outlander-stjerne: "Jeg ville vært en strålende James Bond"

HQ

Skotten Sam Heughan skal ha prøvespilt for rollen som agent 007 allerede før Daniel Craig snappet rollen, og nå som Bond-skoene er tomme igjen, har han, i likhet med de fleste andre skuespillere, begynt å lobbe for jobben. I et intervju med The Telegraph er Sam Heughan klar på hvor godt han ville gjort rollen.

"Jeg kaster hatten min i ringen. Jeg ville vært en strålende Bond, jeg er god på action og ville bidratt med mye emosjonell intelligens."

Tror du Heughan har rett?