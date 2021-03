Outriders' bakgrunnshistorie fortalt i ny video

Du ser på Annonser

Om du har spilt Outriders-demoen, vet du så klart at jorda dessverre er ubeboelig og at det heller ikke var en smidig avskjed da utvalgte forlot planeten vår. Men hva var det som skjedde egentlig? Hva er det for noen mystiske krefter som herjer på planeten Enoch og hvorfor feilet alt for de siste menneskene?

Dette fortelles nå i en kort, animert video, som gir oss flere detaljer om bakgrunnshistorien til Outriders-universet. Videoen er rundt 80 sekunder lang og vel verdt din tid om du er interessert i spillet. Sjekk den ut nedenfor.

Outriders slippes den 1. april til PC, PlayStation 4 og 5, Stadia, Xbox One og Series.