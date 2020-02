Outriders bekreftet for PlayStation 5 og Xbox Series X i gameplaytrailer

Med spill som Bulletstorm og Gears of War: Judgment på CV-en tenkte gjengen i People Can Fly at de kunne nøye seg med en filmatisk teasertrailer da de avduket sitt neste spill, Outriders, på fjorårets E3-messe. Dette førte dog til en del spørsmål, men flere av disse har nå blitt besvart.

Utviklerne har nemlig gitt oss den første gameplaytraileren fra Outriders. Selv om den helt klart er veldig redigert er det tydelig at vi vil få bruke spesielle egenskaper i kamp mot både menneskelignende skapninger og mer monsteraktige fiender. Traileren avsluttes også med å bekrefte at spillet vil komme til både PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series X i høst, så listen over lanseringsspill til de nye konsollene vokser sakte men sikkert.

Du kan glede deg til enda mer informasjon om spillet på torsdag siden en heldig utvalgt fra oss har fått prøve litt Outriders.