Outriders blir mye bedre og får kul utvidelse

HQ

Mange gode spill som kommer i starten av året glemmes dessverre når spillhøsten er på sitt beste, og personlig vil jeg si at Outriders er ett av disse vi faktisk bør huske. Derfor var det meget hyggelig da People Can Fly i forrige uke avslørte at de ville fortelle mer om en massiv gratis utvidelse og mer i dag. De holdt ord, og har nå forsikret seg om at undertegnede vender tilbake.

For allerede i morgen slippes en stor gratis utvidelse kalt enkelt nok New Horizon. Denne gir oss langt mer å finne på etter å ha fullført historien ved å levere fire nye Expeditions-kart og gjør slik at disse utfordringene ikke vil basere seg på tid lengre. Ganske hyggelig nyheter for spillere med karakterer som ikke er fokusert på skade. Noe annet som gjør fjerningen av nedtellingen kul er at disse fire kartene visstnok skal by på en rekke hemmeligheter som kan finnes ved å utforske litt.

Loot-systemet har også blitt pusset opp enda mer, så da er det faktum at Transmoging (altså å endre hvordan utstyret vårt ser ut) introduseres og blir helt gratis bare toppen av kransekraken. For eksempel vil Eye of the Storm-oppdraget heretter la oss velge mellom tre legendariske ting når vi fullfører det.

Når vi så har kommet inn i 2022 venter det også en mer omfattende utvidelse vi må betale for. Denne heter Worldslayer, og vil by på mer historie, nye områder å utforske, flere fiendetyper, bosser og mer vi skal få høre mer om senere.

Alle som logger inn i løpet av denne uken vil belønnes med en legendarisk rustningsdel også, så med både dette, de fire nye oppdragene og mer er det bare å hoppe inn igjen.