Outriders får verken Battle Pass eller mikrotransaksjoner

Outriders har som så mange andre spill det seneste året blitt utsatt flere ganger, men den 1. april blir det endelig lansert. People Can Fly har tidligere slått fast at spillet kommer til å ta avstand fra "live servide"-modellen som så mange utviklere bruker, og i stedet er mer gammeldags på det viset at du får alt innhold i én pakke fra begynnelsen. "Lead game designer" Piotr Nowakowski sier følgende om saken:

"I will say we decided to go the old school approach where we were just doing the game and giving it to the players, not thinking about the microtransactions, game passes and things like that. At some point, it was easier for us to think about our game that way. Just delivering the whole product. We are calling that the old-school approach. We are aware that most games right now approach that differently but we believe players will like that approach."

Dette betyr ikke at People Can Fly vil forlate spillet etter lanseringen, men eventuelt nytt innhold kommer ikke til å være låst bak Battle Pass eller mikrotransaksjoner, og vil i så fall være mer tradisjonelle utvidelser. Outriders-demoen er for øvrig ute nå hvis du er nysgjerrig på spillet.