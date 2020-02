Outriders kommer ikke til å ha noen mikrotransaksjoner overhodet

Nylig kunne utvikleren People Can Fly endelig virkelig vise frem deres kommende skytespill Outriders, og selv om mange trodde det var en Destiny-klone, så ser spillet ut til å være langt mer lineært (og interessant) enn først antatt.

Eksempelvis tar utvikleren en ganske direkte stilling til mikrotransaksjoner og monetarisering i spill til fullpris - faktisk kommer ikke Outriders til å ha noe av det overhodet.

I et intervju med PCGamesN forteller regissør Bartisz Kmita at de ikke ønsker mikrotransaksjoner i deres spill.

"There will be no microtransactions. We're players first before developers. So we asked ourselves, 'Do we like microtransactions?' No. Okay, end of the thought process."

Flere utviklere har begynt å ta avstand fra Loot Boxes og mikrotransaksjoner generelt.