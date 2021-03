Du ser på Annonser

Enkelte ganger liker Microsoft å lansere andre sine spill i tillegg til sine egne direkte på Xbox Game Pass, men vanligvis er dette forbeholdt mindre spill fra små utviklere eller utgivere. Like før helgen begynte selskapet dog å hinte til at et kommende storspill vil bli tilgjengelig på tjenesten fra første stund, og folk sine antakelser viser seg å stemme.

Nå har det nemlig blitt bekreftet at People Can Fly og Square Enix sitt Outriders slippes rett på Xbox Game Pass den 1. april. Dette gjelder dog "bare" konsollutgaven, så PC-spillerne kan ikke ta nytte av denne meget spennende muligheten. Personlig synes jeg demoen er god nok til at jeg skal skaffe selve spillet til tross for en elendig historie, tekniske problemer og generiske omgivelser, så stjerne i boka til både Microsoft og Square Enix for dette.