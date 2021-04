Outriders solgte mest på Steam andre uken på rad

Du ser på Annonser

Det virker som at Outriders var akkurat det folk har ventet på (les Eiriks anmeldelse her) og det har på kort tid blitt en stor hit på alle plattformer det er tilgjengelig til. Det var spesielt merkbart ved lanseringen da serverne ikke tålte trykket fra alle som ville skyte i filler monstre på planeten Enoch.

Tross problemene ved lanseringen har Outriders likevel solgt meget bra, og for andre uken på rad er det Steams mest solgte spill.

10. The Binding of Isaac: Repentance

9. Euro Truck Simulator 2 - Iberia

8. Valve Index VR Kit Package

7. Valheim

6. Halo: The Master Chief Collection

5. Horizon: Zero Dawn

4. Sea of Thieves

3. Forza Horizon 4

2. It Takes Two

1. Outriders

Har du selv spilt Outriders enda, og hva synes du om det?