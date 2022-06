Til tross for at det føles tjue år gammelt til tider leverer Square Enix sitt nyeste storspill ekstremt underholdende gameplay som er vanskelig å legge fra seg.

Outriders Worldslayer hypes opp med co-op-trailer den 10 juni 2022 klokken 11:32 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Trodde du eventyret på Enok var over? People Can Fly kunngjør at dette så absolutt ikke er tilfelle og hypet opp til den store Worldslayer-utvidelsen under gårsdagens...

Outriders: Worldslayer virker nesten som Outriders 2 den 21 april 2022 klokken 19:16 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Den talentfulle gjengen i People Can Fly var ganske sparsomme med detaljer da Outriders sin Worldslayer-utvidelse ble kunngjort i november, men det var tydelig at dette...

Ny Outriders-utvidelse avsløres offisielt i kveld den 21 april 2022 klokken 09:58 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Outriders var faktisk en stor suksess for People Can Fly og Square Enix, og studioet bak har ikke lagt skjul på at de har tenkt til å utvide spillet med masse nytt...

Outriders blir mye bedre og får kul utvidelse den 15 november 2021 klokken 19:08 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Mange gode spill som kommer i starten av året glemmes dessverre når spillhøsten er på sitt beste, og personlig vil jeg si at Outriders er ett av disse vi faktisk bør...