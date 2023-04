Outright Games' første UNICEF-pakke er ankommet

HQ

Nylig rapporterte vi om nyheten om at forlaget som er mest kjent for sine barnespill, Outright Games, hadde gått sammen med veldedighetsorganisasjonen UNICEF om et initiativ der de lovet å samle inn 200 000 pund i året for å hjelpe verdens mest sårbare barn.

Nå som dette er tilfelle, kaster ikke Outright bort tiden med å forsøke å nå milepælen på 200 000 pund, ettersom de nå har lansert sin første pakke der all fortjeneste går til å samle inn midler til UNICEF.

Denne kalles Hasbro Kids Bundle, og inkluderer tre spill; Transformers: Battlegrounds, My Friend Peppa Pig, og PJ: Masks Heroes of the Night, og er priset til £19.99.

Pakken vil være tilgjengelig frem til 12. mai, så hvis du leter etter noen nye spill å spille med et ungt familiemedlem, er dette en perfekt sjanse til å få tak i tre og til og med støtte en god sak.