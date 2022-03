Outward får en Definitive Edition på PC, PS5 og Xbox Series

HQ

Via en pressemelding har utvikler Nine Dot Studios og utgiver Prime Matter annonsert at de bringer Outward til de nyeste konsollene for første gang i form av Definitive Edition, som skal lanseres i mai. Denne utgaven blir også tilgjengelig på PC.

I tillegg til hovedspillet vil denne pakken inneholde to utvidelser: The Three Brothers og The Soroboreans. Noe nytt innhold kommer også, for eksempel vil spillere få nye utfordringer, nye fiender i dungeons og noen nye sykdommer. En rekke kvalitetsoppdateringer og balansejusteringer er også inkludert i denne utgaven. De som allerede eier spillet og utvidelsene fra før av får muligheten til å oppgradere uten ekstra kostnad.

Se videoen nedenfor for flere detaljer.