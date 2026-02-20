Over 1 000 kenyanere har blitt rekruttert til å kjempe for Russland i Ukraina - rapport

HQ

Mer enn 1000 kenyanere har blitt lokket til å kjempe for Russland i krigen mot Ukraina, ifølge en etterretningsrapport som ble lagt fram for parlamentet i Kenya. Lovgiverne ble fortalt at "useriøse" rekrutteringsbyråer og enkeltpersoner fortsatte å sende kenyanske statsborgere til frontlinjen, noe som markerer en kraftig økning fra de rundt 200 tilfellene som utenriksdepartementet tidligere hadde erkjent i november.



Les mer: Kenyansk idrettsutøver lurt av sportsagent og tvunget til å kjempe for Russland.



Funnene, lest opp for parlamentet av majoritetsleder Kimani Ichung'wah, siterer en etterforskning utført av Kenyas nasjonale etterretningstjeneste. Rapporten hevder at bemanningsbyråer rettet seg mot tidligere militært personell, politifolk og sivile som søkte arbeid i utlandet, og tilbød månedslønninger på rundt 350 000 kenyanske shilling, store bonuser og løfter om russisk statsborgerskap. Rapporten hevder også at rekrutteringsbyråene samarbeidet med tjenestemenn i flere kenyanske offentlige etater, og at ansatte ved den russiske ambassaden i Kenya bidro til å gjøre det lettere å reise.

Kenya // Shutterstock

Russland har benektet enhver innblanding i ulovlig rekruttering. I en uttalelse avviste ambassaden i Nairobi beskyldningene som " villedende propaganda", og insisterte på at russiske myndigheter ikke hadde vært involvert i ulovlig verving av kenyanske statsborgere til de væpnede styrkene i Den russiske føderasjonen. I mellomtiden har det blitt rapportert at rekrutter har flyttet til nabolandene for å unngå strengere kontroll på Nairobis hovedflyplass.

Rapporten beskriver de menneskelige tapene: Flere titalls kenyanere skal være innlagt på sykehus, savnet i strid, arrestert eller stasjonert i frontlinjen. Kenyas utenriksminister, Musalia Mudavadi, forventes å besøke Russland neste måned for å ta opp det myndighetene beskriver som "uakseptabel og hemmelig" rekruttering av kenyanske statsborgere, i takt med at Moskvas innsats for å trekke fremmedkrigere inn i konflikten blir mer og mer gransket...