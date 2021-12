Over 10 millioner har fått The Hunter: Call of the Wild gratis på seks dager

HQ

Klokken 17 forrige torsdag var det altså The Hunter: Call of the Wild og Epic Welcome Pack-utgaven av Antstream Arcade som ble gratis på Epic Games Store, og det viser seg at i alle fall førstnevnte har opplevd stor suksess på grunn av dette.

Expansive Worlds skriver at over 10 millioner personer har skaffet seg The Hunter: Call of the Wild gratis på Epic sin butikk etter at det overnevnte tilbudet startet. Veldig imponerende av det vakre jaktspillet, og kanskje det rekker å passere andre milepæler før klokken 17 i dag når Dead by Daylight og while True: learn() overtar gratisplassene.