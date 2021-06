Over 11,5 millioner har spilt Minecraft Dungeons

Du ser på Annonser

Mange fryktet at Minecraft Dungeons bare var en billig "cash-in", men det viste seg å være en vellagd dungeon crawler med co-op (både lokal og online) for opptil fire spillere. Selv om navnet Minecraft helt sikkert hjalp til med populariteten, regner vi med at det er kvaliteten som gjør at spillerne kommer tilbake for mer sammen med vennene sine.

Minecraft Dungeons feiret nylig ettårsdagen sin, og Mojang har nå delt litt info om hva som har skjedd siden lanseringen. Det viser seg at mer enn 11,5 millioner spillere fra 232 land har spilt spillet. Det ble også avslørt at spillere virkelig liker Double Axe og Rapid Crossbow, mens Gong of Weakening overraskende nok er en av de mest brukte artefaktene.

Se mer via bildene nedenfor.