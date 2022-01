Over 15 millioner spillere lastet ned Splitgate-betaen

HQ

Det var tydelig for utvikleren 1047 Games hvor stor suksess de hadde i hendene kort tid etter at Splitgate gikk inn i åpen beta. Her ble serverne så overbelastet at utvikleren ble tvunget til å ta spillet offline en stund, for å sette sammen en ny plan basert på alle tilbakemeldingene de fikk fra entusiastiske fans.

Og vi vet nå litt mer om presis hvor stor denne betatesten har vært. Som PlayStation Lifestyle skriver, så har 1047 offisielt avslørt at betatesten ble lastet ned over 15 millioner ganger.

Det har allerede blitt investert 6167 års spilletid tilsammen i Splitgate, og det betyr også at 1047 har mottatt masse interesse fra glade investorer. Faktisk har de samlet inn over 900,000 kroner, hvilket har medført at de har kunnet hyre flere ansatte.

"We'll have a lot to share in 2022 for Splitgate," sier studioet.

Hva synes du om spillet?