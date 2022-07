Over 20 millioner har spilt Diablo Immortal

HQ

For ikke så lenge siden ble det avslørt at Diablo Immortal hadde mer enn 10 millioner spillere. Dette gjorde spillet til den mest suksessrike lanseringen i seriens historie når det gjelder antall spillere, noe som trolig har sammenheng med at Diablo Immortal er gratis å spille på både mobil og PC.

Selv om Diablo Immortal har møtt hard kritikk for sine mikrotransaksjoner, fortsetter spillerne å strømme inn. Nå melder Blizzard at spillet har nådd 20 millioner spillere på litt over halvannen måned - ganske imponerende, selv for et gratisspill.

For å feire milepælen vil eksisterende og nye spillere motta en gratis Legendary Crest samt andre bonuser ved neste pålogging.