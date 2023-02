Over 267 millioner timer er allerede logget inn Hogwarts Legacy

HQ

Til tross for at det ennå ikke er to uker siden Hogwarts Legacy ble ordentlig lansert, kan spillet allerede skryte av noen utrolig imponerende spillerengasjementstall.

I en oppdatert Variety-artikkel ble det avslørt at spillere har samlet over 267 millioner timer i trollmannseventyret, de har brygget over 115 millioner potions og beseiret 556 millioner Dark Wizards.

Hogwarts Legacy har toppet salgslistene siden den ble utgitt, men disse tallene er fortsatt imponerende, da det viser at flertallet av spillerne bruker god tid med spillet.

Selv med kontroversen fortsatt truende, er Warner Bros Games utrolig fornøyd med utgivelsen av Hogwarts Legacy, noe som er et overraskende faktum gitt tallene som vises her.

Har du spilt Hogwarts Legacy?