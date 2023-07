Over 40 spilldemoer kommer til Xbox neste uke

HQ

I fjor kjørte Microsoft en kampanje de kalte [email protected] Demo Fest, og som navnet tilsier, inkluderte den videospilldemoer. Mange av dem.

Dette var tydeligvis en suksess, for de har nå bekreftet på Xbox Wire at [email protected] Demo Fest er tilbake i år, og starter 11. juli med en digital fremvisning av indiespill (starter 18:00 BST / 19:00 CET og kan ses via de vanlige kanalene som Twitch og Youtube). Etter denne streamingen vil over 40 demoer bli publisert og være spillbare på Xbox frem til 17. juli. Microsoft forklarer at noen demoer "kan bli publisert på Demokanalen senere, men mange vil rett og slett forsvinne i slutten av uken, så sjekk dem ut mens du kan".

Det bør også påpekes at dette er demoer fra spill som noen ganger er langt fra ferdige. Microsoft mener at du bør benytte deg av muligheten til å ta en tidlig titt på dem, og også gi tilbakemelding til utviklerne, da litt konstruktiv kritikk faktisk kan bety at du får et bedre spill til slutt når det endelig lanseres:

"Tenk på dette som en slags "show floor demos" og ikke nødvendigvis som en indikasjon på det endelige produktet. Det betyr at du får oppleve disse spillene tidlig - ganske tidlig - noe som er fantastisk, siden du får muligheten til å komme med tilbakemeldinger! Vær også oppmerksom på at disse spillene vil fortsette å utvikle seg og bli finpusset etter hvert som de nærmer seg lansering."

Her er fem bekreftede titler som får nye demoer under [email protected] Demo Fest:

Demonschool

Lies of P

Sea of Stars

The Wandering Village