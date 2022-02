Over 60 000 vil ha pengene tilbake for Battlefield 2042

HQ

Lanseringen av Battlefield 2042 har vært en ganske sørgelig historie for alle parter. Dice fikk veldig blandede anmeldelser, EA nevnte ikke engang salgstallene under sin seneste finansrapport og fellesskapet har fått et uferdig spill som ikke har fått den kjærligheten det trenger.

Dette førte til at det ble startet en underskriftskampanje for å få EA til å refundere pengene til alle misfornøyde forbrukere ettersom de åpenbart ikke fikk hva de betalte for. Underskriftskampanjer som disse pleier som regel ikke å føre til noe, men denne har begynt å få så mye oppmerksomhet at det begynner å bli interessant. Selv om vi tviler på at EA kommer til å refundere, kan vi tenke oss at de gjør andre ting for å kompensere, for eksempel med gratis innhold.

Du finner underskriftskampanjen på Petition.org om du vil skrive under. Den har hittil samlet 60 000 underskrifter og vokser raskt.