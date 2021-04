Over 80.000 har signert underskriftskampanje i håp om å få Days Gone 2

Du ser på Annonser

Days Gone fikk ikke helt den anerkjennelsen som mange andre Sony-titler, hvilket førte til at Sony sa nei til Bend Studios forslag om å lage en oppfølger, dette ifølge både spillets nå avhoppede regissør samt journalisten Jason Schreier. Men denne beslutningen har selvsagt skuffet mange fans.

Nå har en underskriftskampanje blitt startet for å protestere mot beslutningen, noe som er veldig vanlig, men som meget sjeldent resulterer i noe som helst. Noe som dog ikke er like vanlig er antallet underskrifter denne har fått. I skrivende stund har langt over 80.000 skrevet under i håp om å få Sony til å revurdere Days Gone 2.

Ønsker du en oppfølger, og har du skrevet under selv? Eller foretrekker du heller at Bend Studio lager noe helt annet i stedet?