Over én million har spilt Ancestors: The Humankind Odyssey

Ancestors: The Humankind Odyssey kom i 2019 og ble skapt under ledelse av Patrice Désilets, som er kjent for sitt arbeid på Prince of Persia: The Sands of Time, Assassin's Creed og Assassin's Creed II. Her spiller du som en gruppe primater i det prehistoriske Afrika, og må prøve å overleve i den vakre, men også farefylte jungelen, og utvikle den.

Kombinasjonen av open-world og survival-elementer har som så mange før vist seg effektiv, og derfor kan utviklerne hos Panache Digital Games avsløre i en ny video at over én million har spilt spillet.

Det er pene tall for et spill som havnet litt i skyggen av de mange solide lanseringene i 2019. Det blir derfor spennende å se om utviklerne kan bygge videre på suksessen med et enda mer ambisiøst spill i fremtiden. Videoen kan du se nedenfor.