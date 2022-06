HQ

Ingen er vel overrasket over at Lego Star Wars: The Skywalker Saga er populært. Nøyaktig hvor populært har vi fått tall på nå. Fem millioner spillere har besøkt legogalaksen langt, langt borte på to og en halv måned siden lanseringen i begynnelsen av april. Det skriver de selv på Twitter. 3,2 millioner eksemplarer var allerede solgt etter drøye to uker.