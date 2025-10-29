Over the Hill lanserer konsoll-lanseringsplaner med intensjon om å debutere på PS5, Xbox Series og Switch 2

HQ

Det neste spillet fra Art of Rally -utvikleren Funselektor kommer offisielt til konsoller så vel som PC. Etter 600 000 ønskelister på Steam har utvikleren og utgiveren Strekla Games bekreftet at en PS5-, Xbox Series X/S- og en Nintendo Switch 2-utgave er under arbeid.

Dette ble bekreftet på ID@Xbox Fall 2025 Showcase, hvor det også ble presentert en ny trailer for spillet, som du kan se nedenfor.

HQ

Ellers har det blitt bekreftet at PS5- og Switch 2-versjonene av spillet vil få en fysisk utgave og til og med en Collector's Edition. Når det gjelder hva sistnevnte pakke tilbyr, vil du på toppen av det fysiske spillet få en vindusdekorasjon, en gyngende dashbordbilstativ, en brodert lapp, en nøkkelring, en vinsjet kragenål og en kjøretøyplakat.

Utgivelsesdatoen for Over the Hill er ennå ikke avslørt, da alt vi vet er at tittelen kommer til PC, PS5, Xbox Series X / S og Switch 2 i 2026.