Over the Hill overgår 1 million ønskelister, lukket spilltest på vei for å feire milepælen

Triple-i Initiative Showcase har ikke skuffet, spesielt hvis du er en fan av alt indie- og AA-spill. Til dette punktet, under arrangementet, dukket utviklerne Funselektor og Strekla Games opp for å dele en oppdatering om den kommende off-road utforskningstittelen, Over the Hill.

For det første blir vi fortalt at interessen for spillet er så stor at det allerede har passert en million ønskelister på Steam, til tross for at det ennå ikke har en fast utgivelsesdato. For å markere denne milepælen vil spillet være spillbart i en mer kortfattet tilstand senere denne måneden, med en lukket spilltest som skjer mellom 24. og 26. april, med interesserte spillere som kan registrere seg for å være en del av testen fra nå av.

Utover dette har vi blitt introdusert for en ny region som er omtalt i spillet. Algerie vil være en spillbar sone, med dette området som tilbyr landskap som har blitt inspirert av det virkelige landet, med muligheter til å utforske platåer, gamle ruiner og sanddaler, alt for å finne nye ruter, interessepunkter og til og med fallne meteoritter.

Det vi ennå ikke vet er når Over the Hill vil lanseres. Alt vi blir fortalt er at 2026-vinduet fortsatt er på sporet, og at når ankomsten skjer, vil spillet komme til PC, med PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2-versjoner som skal følge.

Sjekk ut noen nye skjermbilder av Algerie nedenfor.