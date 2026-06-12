Over the Hill vil tilby en demo som en del av Steam Next Fest

HQ

Utviklerne Funselektor og Strelka Games har ennå ikke fastsatt en konkret lanseringsdato for sitt indie-offroad-utforskingsspill, Over the Hill, da spillet bare er planlagt for lansering på PC via Steam senere i 2026, med konsollversjoner som følger etter det. Selv om dagens nyheter ikke vil fjerne noe av tåken rundt lanseringen av prosjektet, vet vi i det minste nå når du vil kunne spille spillet og teste det selv.

I forbindelse med Steam Next Fest, som går av stabelen 15.–22. juni, vil utviklerne tilby en demo av Over the Hill, der fans kan hoppe inn og få en smak av handlingen, nærmere bestemt i Emerald Lake-versjonen av den kanadiske regionen i spillet. I en pressemelding, der det nevnes hva som vil være til stede her, får vi vite følgende.

«Området består av skog, innsjøer og bratt fjellterreng, og byr på en rolig alpin atmosfære sammen med en rekke ruter og offroad-utfordringer.»

Demoen vil inneholde tre terrengkjøretøy å bruke og et utvalg verktøy å utstyre dem med, enten det er vinsjer for å krysse kløfter eller campingsett for å ta en pause mens man er ute i villmarken. Det vil også være utfordringsstier å overvinne som presser spillerens terrengkjøringsevner til det ytterste, samt dyreliv å møte og fotografere.

Sjekk ut demoen fra neste uke, og ikke glem å spille « Over the Hill » på PC når det kommer senere i år, eller på PS5, Xbox Series X/S eller Switch 2 når disse versjonene «følger».