En av de største fordelene med Game Pass Ultimate er at du får Xbox Cloud Gaming som en del av pakken. Med denne tjenesten kan du streame spill så lenge du har raskt internett samt en smarttelefon eller en nettleser tilgjengelig.

Og det viser seg at denne funksjonen har vært populær. Under Microsofts finansrapport for kvartalet januar - mars sent i går sa Microsoft-sjef Satya Nadella at over ti millioner spillere har prøvd Xbox Cloud Gaming. Allerede i januar ble det avslørt at Game Pass har 25 millioner abonnenter, men hvor mange av disse som betaler for det dyreste nivået kalt Ultimate, og dermed får tilgang til Xbox Cloud Gaming, er ukjent.

Kort oppsummert ser det ut til at en svært stor prosentandel av Game Pass Ultimate-brukere har brukt Xbox Cloud Gaming, og det er dermed lett å forstå hvorfor Microsoft legger så mye innsats i dette.