Over to millioner har spilt Ori and the Will of the Wisps

Du ser på Annonser

Nå som alle Xbox-eksklusiver blir gjort tilgjengelig på Xbox Game Pass ved lansering, så er det ikke noen idé å vise direkte salgstall. Men det er jo fortsatt behov for utviklere som Moon Studios å vise frem hvor populære deres spill er, så det viser de nå via andre statistikker.

På Twitter har den offisielle kontoen for Ori-serien slått fast at over to millioner spillere har spilt Ori and the Will of the Wisps, som er ganske imponerende.

Moon utga heller aldri konkrete salgstall av Ori and the Blind Forest, men nevnte dog at det tok bare to uker for spillet å bli profitabelt, og det er etter en ganske lang utviklingsperiode.

Du kan se flere statistikker nedenfor, samt lese Ingars anmeldelse.