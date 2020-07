Overcooked blir bedre og større på PS5 og Xbox Series X

Du ser på Annonser

Enkelte spill bare vet man vil bringes over til PlayStation 5 og Xbox Series X for å bli penere mens andre kommer litt mer overraskende på selv om de er knallgode. I dag fikk vi et eksempel på dette.

Ghost Town Games vil nemlig bringe Overcooked og Overcooked 2 over til PS5 og Xbox Series X som Overcooked: All You Can Eat når konsollene lanseres i høst. Dette er uansett ikke en vanlig samling, for denne nye utgaven vil pusse opp alt til 4K, ha cross-play og kortere lastetider, la oss spille originalen online, introdusere sju nye baner og tre nye kokker, gjøre spillene mer tilgjengelige ved å blant annet la oss hoppe over baner og forlenge leveringsfristen, samt et par hemmeligheter utviklerne skal avsløre senere. Du kan få en smakebit (hirrhirr) på hva som venter i traileren øverst.