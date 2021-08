Overcooked feirer bursdag med gratis gaver til oss

De fleste spill nøyer seg med å feire bursdag ved å skrive en melding på sosiale medier eller noe, men Ghost Town Games er gledelig nok et unntak.

Nå kan alle som eier Overcooked: All You Can Eat laste ned en ny oppdatering som gir oss fem nye kjøkken å lage mat i, en ny kokk kalt Tabby Cat og en ny oppskrift som er for en kopp te siden utviklerne er briter for å feire at originalen er fem år og en uke gammel. Alt dette helt gratis, og traileren vi har fått gjør det klart at dette ikke er småtteri heller.