Overcooked overrasker som gratisspill på PC

I mars kunne Team 17 avsløre at Overcooked og alle utvidelsene til spillet ville komme til Nintendo Switch i løpet av året. Det viser seg at vi ikke trengte å vente lenge...

Overcooked og The Escapists 2 kommer til Switch

den 1 mars 2017 klokken 09:30 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Nintendo annonserte i går at en drøss med "indie"-spill vil komme til Switch fremover. To av disse står utgiveren Team 17 for. De avslørte nemlig at det kaotiske...