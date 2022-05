Utgiveren 505 Games hadde i går et event der de viste frem noen av spillene de har under utvikling. Et av disse gikk under navnet Among the Trolls og utvikles av finske Forbidden Studios. I dette førstepersonseventyret er det meningen å overleve de mystiske farne som venter i den finske urskogen, og ut i fra tittelen å dømme er sjansen stor for at vi støter på et og annet troll langs veien. Du kan se den korte traileren for spillet nedenfor.

HQ